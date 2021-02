Copa del Rey, Athletic Bilbao-Levante 1-1: Melero da una parte, Inigo Martinez dall’altra, ritorno apertissimo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Athletic Bilbao e Levante pareggiano 1-1 nell'andata delle semifinale di Coppa del Re.VIDEO Granada-Barcellona, clamorosa rimonta blaugrana in Copa del Rey: gli highlights del matchUn pareggio che fa sicuramente comodo al Levante che giocando fuori casa è uscito indenne dallo stadio San Mamès di Bilbao. Una partita corretta che ha visto le due squadre fronteggiarsi a viso aperto, con i padroni di casa che avrebbero meritato probabilmente di portarla a casa. I marcatori sono stati per gli ospiti Gonzalo Melero con l'assist di Jorge De Frutos e per l'Athletic Inigo Martinez con l'assistenza di Iker Muniain.Le squadre si affronteranno nuovamente per la semifinale di ritorno giovedì 4 marzo, la vincente ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 febbraio 2021)pareggiano 1-1 nell'andata delle semifinale di Coppa del Re.VIDEO Granada-Barcellona, clamorosa rimonta blaugrana indel Rey: gli highlights del matchUn pareggio che fa sicuramente comodo alche giocando fuori casa è uscito indenne dallo stadio San Mamès di. Una partita corretta che ha visto le due squadre fronteggiarsi a viso aperto, con i padroni di casa che avrebbero meritato probabilmente di portarla a casa. I marcatori sono stati per gli ospiti Gonzalocon l'assist di Jorge De Frutos e per l'con l'assistenza di Iker Muniain.Le squadre si affronteranno nuovamente per la semifinale digiovedì 4 marzo, la vincente ...

Mediagol : #CopaDelRey, Athletic Bilbao-Levante 1-1: Melero da una parte, Inigo Martinez dall'altra, ritorno apertissimo… - Mediagol : Siviglia-#Barcellona, Gomez e le confidenze con Messi: 'La verità sull'Atalanta, la #Liga e il futuro, ecco cosa ci… - smileanyway0 : @Danieldany1278 Si ovvio. Io uso la filosofia del 'quel che no copa, ingrassa' (Ciò che non ti uccide, ti fa ingras… - blab_live : #CopadelRey, #AthleticLevante @AthleticClub @LevanteUD baschi in corsa per due finali di coppa in pochi giorni! Pr… - sacco941 : Parola a Sarunas Jasikevicius, alla vigilia del quarto di finale di Copa del Rey che vedrà impegnato il suo Barcell… -