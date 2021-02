Contrada Pantano | da palazzo Mosti | “Pericolo esondazione a breve sarà scongiurato”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon un documento a firma “amministrazione comunale”,interviene in merito a quanto avvenuto ieri ina seguito delle forti precipitazioni. Si legge: “Nel corso della giornata di ieri sull’intero territorio cittadino si sono verificate intense e violente precipitazioni accompagnate da forti venti che hanno provocato danni alla viabilità’ sia nell’ambito del centro urbano che nelle contrade ricadenti nel Comune di Benevento, dove si sono verificate frane e smottamenti. Alacre è stato l’impegno dei Vigili Urbani e dei tecnici comunali, i quali hanno cercato di rispondere alle richieste d’intervento provenienti dai cittadini. In particolare è stata monitorata, dove c’è stata una leggera...

Sono sconfortati i residenti diche ieri sera e per tutta la notte sono stati in strada a vigilare il fiume Calore in piena. Sono le stesse persone che 5 anni e mezzo persero tutto o ...Intanto i fiumi Sabato e Calore superando la soglia di tolleranza, hanno invaso con le loro acque le zone più critiche della città comeMadonna Della Salute, dove molti cittadini ...Con un documento a firma “amministrazione comunale”, palazzo Mosti interviene in merito a quanto avvenuto ieri in contrada Pantano a seguito delle forti precipitazioni. Si legge: “Nel corso della gior ...“Il Presidente della Provincia Antonio De Maria con delibera del 22 giugno 2020 affermava che sarebbero stato messe in sicurezza le sponde dei fiumi, e prevedeva 31 interventi con una spesa complessiv ...