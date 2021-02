Conti d'oro per AstraZeneca nell'anno del Covid (Di giovedì 11 febbraio 2021) La pandemia di Covid fa volare i Conti di AstraZeneca. Il gruppo farmaceutico anglo-svedese ha più che raddoppiato i suoi utili nel 2020, portandoli a 3,2 miliardi di dollari. La compagnia ha messo a punto un vaccino con l’università di Oxford e si aspetta un aumento dei ricavi nel 2021. Il fatturato, l’anno scorso, è salito del 9% a 26,6 miliardi di dollari, trainato dai nuovi farmaci e nonostante il calo delle vendite degli altri trattamenti dovuto ai rallentamenti della distribuzione causati dalla pandemia. La società quotata a Londra ha affermato che le sue previsioni non includevano ancora alcun impatto dal vaccino Covid-19. A spingere il gruppo farmaceutico la vendita di un’ampia gamma di terapie che ha registrato nell’anno un balzo del 9% a 26,6 miliardi di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) La pandemia difa volare idi. Il gruppo farmaceutico anglo-svedese ha più che raddoppiato i suoi utili nel 2020, portandoli a 3,2 miliardi di dollari. La compagnia ha messo a punto un vaccino con l’università di Oxford e si aspetta un aumento dei ricavi nel 2021. Il fatturato, l’scorso, è salito del 9% a 26,6 miliardi di dollari, trainato dai nuovi farmaci e nonostante il calo delle vendite degli altri trattamenti dovuto ai rallentamenti della distribuzione causati dalla pandemia. La società quotata a Londra ha affermato che le sue previsioni non includevano ancora alcun impatto dal vaccino-19. A spingere il gruppo farmaceutico la vendita di un’ampia gamma di terapie che ha registratoun balzo del 9% a 26,6 miliardi di ...

Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Conti d'oro per AstraZeneca nell'anno del Covid - HuffPostItalia : Conti d'oro per AstraZeneca nell'anno del Covid - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Alma, un poker d'oro in chiave playoff: Galiñanes si porta a casa il pallone, chiude i conti… - Cristino2018 : RT @laperlaneranera: Oro di Dongo? Massimo Caprara per anni segretario personale di Palmiro Togliatti sostenne che una parte del tesoro cal… - Claudio50086657 : @FlaGu52 @riccardomonet @GiuliaCortese1 Lo spread è variato se ricordo bene da 125 punti a 95, son sempre soldi, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Conti oro Conti d'oro per AstraZeneca nell'anno del Covid L'HuffPost Conti d'oro per AstraZeneca nell'anno del Covid

Utile più che raddoppiato nel 2020 a 3,2 miliardi di dollari. Per il 2021 atteso ulteriore aumento dei ricavi, trainato dal vaccino ...

Caro Ringhio, con quello 0-0 avevi fatto male i tuoi conti

Dove saranno tutti coloro che all’indomani della semifinale di andata di Coppa Italia con l’Atalanta esultavano per il pareggio senza reti asserendo che era stato un furbacchione ...

Utile più che raddoppiato nel 2020 a 3,2 miliardi di dollari. Per il 2021 atteso ulteriore aumento dei ricavi, trainato dal vaccino ...Dove saranno tutti coloro che all’indomani della semifinale di andata di Coppa Italia con l’Atalanta esultavano per il pareggio senza reti asserendo che era stato un furbacchione ...