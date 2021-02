Conte vs Agnelli, il vero motivo dietro la lite: i dettagli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Conte e Agnelli nel corso di Juventus-Inter hanno avuto un diverbio verbale non di poco conto. Cosa si nasconde davvero dietro la lite? Getty Imagesdietro la tensione tra Conte e Agnelli ci sarebbe ben altro della semplice “trans agonistica”. Il giornalista di Mediaset, Maurizio Pistocchi, ha rivelato che la Juventus avrebbe contattato il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, con l’intento di farlo rompere con i nerazzurri. Nel dettaglio, Fabio Paratici, avrebbe cercato di capire quali sono le possibilità di vedere Barella a Torino con la maglia della Juventus. Ti potrebbe interessare anche->Napoli, Gattuso a rischio esonero: ecco chi può sostituirlo Conte vs Agnelli, il tweet ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021)nel corso di Juventus-Inter hanno avuto un diverbio verbale non di poco conto. Cosa si nasconde davla? Getty Imagesla tensione traci sarebbe ben altro della semplice “trans agonistica”. Il giornalista di Mediaset, Maurizio Pistocchi, ha rivelato che la Juventus avrebbe contattato il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, con l’intento di farlo rompere con i nerazzurri. Nelo, Fabio Paratici, avrebbe cercato di capire quali sono le possibilità di vedere Barella a Torino con la maglia della Juventus. Ti potrebbe interessare anche->Napoli, Gattuso a rischio esonero: ecco chi può sostituirlovs, il tweet ...

