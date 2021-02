Conte rifiuta il Tapiro d’Oro: il gesto dopo la lite con Agnelli – FOTO (Di giovedì 11 febbraio 2021) Conte rifiuta il Tapiro d’Oro: la reazione del tecnico dell’Inter. Valerio Staffelli non è riuscito a consegnare il premio satirico – FOTO Antonio Conte ha rifiutato il Tapiro d’Oro consegnatoli da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro si è reso protagonista di un gestaccio nei confronti di Andrea Agnelli e della dirigenza juventina. Questa sera a #Striscia, ANTONIO Conte rifiuta IL Tapiro D'OROdopo l’eliminazione in Coppa Italia con la @juventusfc e lo scambio di insulti con il presidente dei bianconeri #AndreaAgnelli, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)il: la reazione del tecnico dell’Inter. Valerio Staffelli non è riuscito a consegnare il premio satirico –Antoniohato ilconsegnatoli da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizial’eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro si è reso protagonista di un gestaccio nei confronti di Andreae della dirigenza juventina. Questa sera a #Striscia, ANTONIOILD'OROl’eliminazione in Coppa Italia con la @juventusfc e lo scambio di insulti con il presidente dei bianconeri #Andrea, ...

capuanogio : Antonio #Conte rifiuta il Tapiro d’Oro. Difficile criticarlo se non accetta di farsi prendere per il **** - Striscia : Questa sera a #Striscia, ANTONIO CONTE RIFIUTA IL TAPIRO D'ORO Dopo l’eliminazione in Coppa Italia con la… - fanpage : Ultim'ora Giuseppe Conte rifiuta la candidatura a Sindaco di Roma. - CalcioWeb : Lite #Conte-#Agnelli, l'allenatore non accetta il Tapiro d'Oro di @Striscia - Sport_Fair : Tapiro d'Oro a #Conte, ma lui lo rifiuta Altra brutta figura dell'allenatore dell'#Inter -