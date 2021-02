Conte benedice il nuovo governo: «Ma mi preoccupa una maggioranza così estesa» (Di giovedì 11 febbraio 2021) I timori del premier uscente: bene Draghi,vedo però il rischio di difficoltà nell’azione di governo Leggi su corriere (Di giovedì 11 febbraio 2021) I timori del premier uscente: bene Draghi,vedo però il rischio di difficoltà nell’azione di

Pigafetta3 : RT @Corriere: Il premier uscente Conte benedice Draghi: «Ma mi preoccupa una maggioranza così estesa» - Corriere : Il premier uscente Conte benedice Draghi: «Ma mi preoccupa una maggioranza così estesa» - stefaniabonaldi : Renzi benedice Draghi: 'Non poniamo veti'. Ma no, il problema non era Conte. - fracchio_ : RT @tempoweb: ??Basta con i bonus: la rivoluzione di #Draghi Agli italiani servono opportunità??Il Cav benedice SuperMario??#Conte si prende i… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: ??Basta con i bonus: la rivoluzione di #Draghi Agli italiani servono opportunità??Il Cav benedice SuperMario??#Conte si prende i… -