Consulta | ' Il cognome solo del padre è un retaggio patriarcale | stop alla disparità'

Agenzia_Ansa : La Corte costituzionale: 'Il cognome del padre è retaggio patriarcale, basta disparità' #ANSA @CorteCost - SkyTG24 : Consulta: cognome padre retaggio patriarcale, basta disparità - MediasetTgcom24 : Consulta: cognome solo del padre un retaggio patriarcale, stop disparità #cortecostituzionale… - serenel14278447 : La Consulta: 'Il cognome del padre è retaggio patriarcale' - Notiziedi_it : Cognome del padre ai figli, Consulta: «È un retaggio patriarcale, basta disparità» -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta cognome

Nel loro provvedimento, i "giudici delle leggi" ricordano come sia "stato osservato sin da epoca risalente che la prevalenza attribuita al ramo paterno nella trasmissione delnon può ...17.20padre? Basta disparità L'attuale sistema di attribuzione delpaterno ai figli "è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia", e di "una tramontata potestà maritale, ...La Corte si è espressa su istanza del Tribunale di Bolzano, che poneva il tema dell'incostituzionalità della norma per cui, in caso di mancato accorto tra genitori, i figli prendano il cognome del pad ..."Non è più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna" ...