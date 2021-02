Coni | Malagò contro Sport e Salute | “Non rispetta il decreto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente del, Giovanni, al termine della Giunta di oggi convocata in videoconferenza dai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021, ha dichiarato in conferenza stampa che l’azienda “” nonile che se entro lunedì non si risolverà niente, saranno costretti ad andare in contenzioso. “La exservizi non ci riconosce 53 dipendenti per completare la pianta organica del. Ci era stato detto a parole che questa cosa sarebbe stata sistemata ma non c’è stato un riconoscimento e si continua a sostenere la tesi che si deve procedere con un contratto di servizio per 67mila euro mensili da addebitare alle attività del Comitato. E’ una situazione di grande contenzioso, perchè ildice altro ...