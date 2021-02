Concorsi straordinari | nuova vittoria Anief per l’ammissione dei candidati alle prove suppletive

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nuove vittorie per il sindacato della scuoladavanti al TAR del Lazio ed al Consiglio di Stato, in merito alla procedura concorsuale in corso, quellaa, ma con influenze anche sulla procedura ordinaria, in particolar modo sulleche inizieranno lunedì prossimo. “Da queste– ricorda il Presidente del sindacato Marcello Pacifico – erano stati esclusi tutti queiche non avevano potuto partecipare allapreselettive a causa del Covid e poi i tantissimi specializzandi su sostegno che si sono iscritti all’ultimo corso ma non sono stati ammessi a partecipareconcorsuali”. “Se si guardano i dati del concorso ...

"Oggi più che mai questa questa tesi si è dimostrata vittoriosa nei Tribunali e quindi Anief è riuscito a far partecipare queste persone ai, anche in sede cautelare. Ora la ......anche che "bisognerebbe dare i ruoli a questi due terzi di contratti entro luglio e quindi esaurire le graduatorie ad esaurimento" e tutte le liste "create daiordinari ee ...Nuove vittorie per il sindacato della scuola Anief davanti al TAR del Lazio ed al Consiglio di Stato, in merito alla procedura concorsuale in corso, quella straordinaria, ma con influenze anche sulla.