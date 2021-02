Concorsi pubblici | le regole anti-Covid per la ripartenza il 15 febbraio

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ripartono iin presenza dopo la lunga interruzione a casa della pandemia. Il dpcm 14 gennaio 2021 ha previsto che a decorrere dal 15è consentito effettuare le prove selettive delle procedure concorsuali anche in presenza, con un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova. Per questo motivo, è stato adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da-19 (che potete trovare per intero qui) nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei, validato dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento della protezione civile., a chi si rivolge il protocollo ...

SfogliaRoma : Zingaretti dimentica i concorsi - zalvje : @ocahoontas @neromalpelo si dovrebbe studiare storia delle religioni, ma il nome della materia rimane IRC (insegnam… - UCMediaValle : ?? Comune di Coreglia.. Avviso :: Vedi Documentazione ? - Incudine3 : @meprohibeat @PescaraAndrea1 @Elisa34012803 @Signorasinasce @Salvo332Salvo Certo certo...?????? Adesso anche i concors… - Guibiz1980 : @viniciovettore1 @LucaBizzarri Assolutamente no. Tutte le grandi aziende, tutti i concorsi pubblici hanno DA SEMPRE… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi pubblici

Il commissario Massimo Temussi ha risposto che la linea dell'azienda, coerente con le indicazioni nazionali, è quella di privilegiare i, tenendo all'interno di una certa "quota" il ...Quali saranno le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove? Nei giorni scorsi la Funzione Pubblica ha pubblicato il Protocollo di svolgimento deidi cui all'articolo 1, ...C’è chi ritiene, infatti, che per il 15 di febbraio servirà un nuovo provvedimento del Governo per decidere se riaprire o meno ristoranti e palestre, come pure gli impianti da sci. In realtà non è cos ...Arrivano i concorsi del Ministero delle politiche agricole per assunzioni a tempo indeterminato. Le procedure concorsuali serviranno alla copertura di 140 posti, di cui 86 nell’anno in corso e saranno ...