Concluse le consultazioni. Super Mario vede il traguardo. Coro di Sì da imprese, sindacati e associazioni. L’ultima incognita restano i 5 Stelle (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le parole di Vito Crimi (“No a un governo a tutti i costi”), il video di Beppe Grillo di martedì, il temporaneo rinvio della votazione su Rousseau avevano il preciso obiettivo di ottenere dal premier incaricato maggiori garanzie. La richiesta di un segnale. Che l’ex banchiere si assumesse un impegno pubblico su quanto promesso nelle consultazioni ai Cinque Stelle su green, Recovery, ambiente, giovani, reddito di cittadinanza, Mes. E il segnale è arrivato (leggi l’articolo). Forse il più forte che ci si potesse aspettare. Mario Draghi, nell’incontro avuto con le associazioni ambientaliste (Legambiente, Wwf, Greenpeace), ha confermato che il Super ministero della Transizione ecologica, chiesto da Grillo, ci sarà. Commenta subito Luigi Di Maio: “Un’ottima notizia”. Che, complice forse un nuovo contatto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le parole di Vito Crimi (“No a un governo a tutti i costi”), il video di Beppe Grillo di martedì, il temporaneo rinvio della votazione su Rousseau avevano il preciso obiettivo di ottenere dal premier incaricato maggiori garanzie. La richiesta di un segnale. Che l’ex banchiere si assumesse un impegno pubblico su quanto promesso nelleai Cinquesu green, Recovery, ambiente, giovani, reddito di cittadinanza, Mes. E il segnale è arrivato (leggi l’articolo). Forse il più forte che ci si potesse aspettare.Draghi, nell’incontro avuto con leambientaliste (Legambiente, Wwf, Greenpeace), ha confermato che ilministero della Transizione ecologica, chiesto da Grillo, ci sarà. Commenta subito Luigi Di Maio: “Un’ottima notizia”. Che, complice forse un nuovo contatto ...

Gemelli_Amber : Draghi, concluse consultazioni con parti sociali. Ok al ministero greenPOLITICA - CuoreEconomico : Puglia - Consorzi per lo sviluppo industriale, concluse le consultazioni | cuoreeconomico @ADelliNoci… - ESG89_Group : Puglia - Consorzi per lo sviluppo industriale, concluse le consultazioni | cuoreeconomico @ADelliNoci… - tvbusiness24 : ??#Draghi, concluse consultazioni con parti sociali. Ok al ministero green. L’annuncio del Wwf al termine dell’incon… - GabMalloggi : @Emanuele676 @gioelebbc @marcodifonzo Le consultazioni, ripeto, si sono ufficialmente concluse oggi coi partiti. Qu… -