Conclusa la consultazione su Rousseau (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alle ore 18:00 di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, si è Conclusa la consultazione sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle, attraverso la quale gli iscritti aventi diritto di voto hanno potuto esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi. Hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alle ore 18:00 di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, si èlasulla piattaformadel Movimento 5 stelle, attraverso la quale gli iscritti aventi diritto di voto hanno potuto esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi. Hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi

Mov5Stelle : Alle ore 12:00 di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, si è conclusa la consultazione attraverso la quale l’Assemblea… - Nicholas_J_F : La consultazione Rousseau s'è conclusa: habemus Draghi! ?? Finite le sciocchezze, possiamo ricominciare a parlare de… - _Fumagalli : RT @Gianmar26145917: La maledizione della piattaforma #Rousseau...Ancora non si è conclusa la farsa della votazione sul #GovernoDraghi che… - mauro_tayson : RT @Gianmar26145917: La maledizione della piattaforma #Rousseau...Ancora non si è conclusa la farsa della votazione sul #GovernoDraghi che… - maryberti2 : RT @Gianmar26145917: La maledizione della piattaforma #Rousseau...Ancora non si è conclusa la farsa della votazione sul #GovernoDraghi che… -