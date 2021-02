Con Draghi la chance italiana di riscrittura del Recovery Fund (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’approvazione definitiva del Parlamento Europeo in favore del Recovery and Resilience Facility, il fondo da 672,5 miliardi di euro, rappresenta il cuore del Recovery Fund. Ora al regolamento occorre solo il via libera formale del Consiglio, per poi entrare in vigore all’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della UE. Ci siamo, non si torna più indietro. E allora la prima cosa che Mario Draghi dovrà fare (forse sta già facendo) è riscrivere la parte italiana del Recovery Fund. Visto che la bozza presentata da Conte al Parlamento ha mostrato a molti (parti sociali e analisti politici) debolezza e genericità. Le linee di indirizzo europee sono chiare così come la scadenza temporale definita dall’Europa: il prossimo aprile va presentato alla ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’approvazione definitiva del Parlamento Europeo in favore deland Resilience Facility, il fondo da 672,5 miliardi di euro, rappresenta il cuore del. Ora al regolamento occorre solo il via libera formale del Consiglio, per poi entrare in vigore all’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della UE. Ci siamo, non si torna più indietro. E allora la prima cosa che Mariodovrà fare (forse sta già facendo) è riscrivere la partedel. Visto che la bozza presentata da Conte al Parlamento ha mostrato a molti (parti sociali e analisti politici) debolezza e genericità. Le linee di indirizzo europee sono chiare così come la scadenza temporale definita dall’Europa: il prossimo aprile va presentato alla ...

