Compagni!, la versione di Mello sul Congresso di Livorno: "Così la divisione sul concetto di democrazia ha aperto la strada al fascismo" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Proletari di tutto il mondo, unitevi. Se volete sapere tutto, ma proprio tutto, sui giorni del Congresso di Livorno del gennaio del 1921, sulla scissione che 100 anni fa spaccò il Partito Socialista Italiano e fece nascere il Partito Comunista Italiano, dovete leggere Compagni! di Federico Mello (384 pagg., Utet, 18 euro). Resoconto fedele dei fatti, documento storico prezioso, reportage giornalistico puntuale, romanzo della storia del Novecento pennellato attorno ad un accadimento politico imponente e rivoluzionario rispetto ai destini del mondo intero. Compagni! ci fa entrare in medias res poche ore prima che il Congresso inizi proprio tra le strade, la stazione, le pensioni di Livorno, tra deputati socialisti che arrivano alla spicciolata, i torinesi di Ordine Nuovo ...

