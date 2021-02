Commosso saluto a Betty | la staffettista degli animali

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Rho (Milano), 11 febbraio 2021 - Fiori di colore giallo , come il furgone che usava per il trasporto dei cani e dei gatti. Palloncini bianchi affidati al cielo. Famigliari, tantissimi amici, anche a ...

Famigliari, tantissimi amici, anche a quattro zampe, oggi pomeriggio nella chiesa di San Vittore a Rho per dare l'ultimoa Elisabetta Barbier i, 63 anni, la volontaria animalista e ...Ultimooggi a Elisabetta Barbieri, 63 anni di Rho, la "staffettista" dell'Enpa e di altre ... La storia di Betty hatutti: volontaria, prelevava cani e gatti da rifugi e privati e li ...Tantissimi amici, anche con cani al seguito, ai funerali della volontaria che trovava famiglie per i cuccioli abbandonati: "Ils uo esempio non vada perduto" ...di IVO BLANDINO SAUZE DI CESANA / POMARETTO – Giovedì 11 febbraio c’è stato l’ultimo saluto del mondo della montagna a Cala Cimenti e Patrick Negro, i due scialpinisti morti ...