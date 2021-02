Come si è arrivati al voto su Rousseau: quel quesito che i 5S hanno sottoposto al Quirinale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mentre sono in corso le votazioni su Rousseau vale la pena raccontare un gustosissimo retroscena che si è verificato nelle scorse concitatissime ore sull’asse Quirinale-5Stelle. Già, perché i ‘pontieri’ hanno avuto proprio un gran daffare, financo per la definizione del quesito grillino. Pochi sanno che prima della stesura del medesimo, i grillini considerati più vicini al Quirinale (i nomi sono molto facili da individuare) avrebbero parlato del quesito anche agli uomini del Colle per capire se ci potessero essere profili di incostituzionalità o che in qualche modo ledessero le prerogative del Capo dello Stato o del Presidente del consiglio incaricato. Ad esempio, spiegano fonti molto bene informate, qualcuno tra i grillini avrebbe voluto inserire riferimenti più stringenti riguardanti ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mentre sono in corso le votazioni suvale la pena raccontare un gustosissimo retroscena che si è verificato nelle scorse concitatissime ore sull’asse-5Stelle. Già, perché i ‘pontieri’avuto proprio un gran daffare, financo per la definizione delgrillino. Pochi sanno che prima della stesura del medesimo, i grillini considerati più vicini al(i nomi sono molto facili da individuare) avrebbero parlato delanche agli uomini del Colle per capire se ci potessero essere profili di incostituzionalità o che in qualche modo ledessero le prerogative del Capo dello Stato o del Presidente del consiglio incaricato. Ad esempio, spiegano fonti molto bene informate, qualcuno tra i grillini avrebbe voluto inserire riferimenti più stringenti riguardanti ...

OfficialASRoma : Fonseca: “Sono orgoglioso di come la squadra ha giocato oggi. Abbiamo avuto coraggio e qualità e questo mi dà fiduc… - travan28 : @LBeddini @ottogattotto voleva arrivare al voto elettronico, come avviene negli States, proprio per evitare questa… - blackjdragon_ : A gli uffizi c'è scritto grande come una casa no self photo o qualcosa del genere all'ingresso, ovviamente arrivati… - HFidanken : RT @miclucc: @MarceVann Che robe... Ma come siamo arrivati a sto punto??? - MarceVann : RT @miclucc: @MarceVann Che robe... Ma come siamo arrivati a sto punto??? -