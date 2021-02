Come prenotare il vaccino per gli over 80: la procedura per la Campania (Di giovedì 11 febbraio 2021) Volete sapere Come prenotare il vaccino per gli over 80 in Campania? La procedura è più semplice del previsto e la piattaforma creata dalla Regione è già attiva dal 30 gennaio scorso. La campagna di vaccinazione per gli over 80 è partita in questi giorni, subito dopo la chiusura della fase 1, destinata agli operatori L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Volete sapereilper gli80 in? Laè più semplice del previsto e la piattaforma creata dalla Regione è già attiva dal 30 gennaio scorso. La campagna di vaccinazione per gli80 è partita in questi giorni, subito dopo la chiusura della fase 1, destinata agli operatori L'articolo

_deadasfuuck : RT @SlKim: Ha chiamato un cliente con un cognome un po’ strano per prenotare e mia mamma “madonna gioia chissà come ti bullizavano da picco… - giornalettismo : A #NewYork esiste una piattaforma creata da un privato cittadino che permette di prenotare le dosi disponibili di… - paradiiiso : RT @SlKim: Ha chiamato un cliente con un cognome un po’ strano per prenotare e mia mamma “madonna gioia chissà come ti bullizavano da picco… - yoursincerelyh : RT @SlKim: Ha chiamato un cliente con un cognome un po’ strano per prenotare e mia mamma “madonna gioia chissà come ti bullizavano da picco… - gingerstarburns : RT @SlKim: Ha chiamato un cliente con un cognome un po’ strano per prenotare e mia mamma “madonna gioia chissà come ti bullizavano da picco… -