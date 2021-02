Come leggere i dati Covid: peggiorano i numeri nel Centro Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) I dati sui ricoveri e le terapie intensive peggiorano in diverse Regioni del Centro Italia (Umbria, Abruzzo, Molise, Toscana) rispetto alla settimana scorsa. Migliorano nel Lazio, stabili o in leggero aumento nelle Marche. L’Umbria guida sia la lista dei ricoveri sia quella delle terapie intensive ogni 100mila abitanti. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono dai dati assoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero degli abitanti delle diverse Regioni (qui i dati della scorsa settimana). I dati Regione per Regione: ricoveri, ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Isui ricoveri e le terapie intensivein diverse Regioni del(Umbria, Abruzzo, Molise, Toscana) rispetto alla settimana scorsa. Migliorano nel Lazio, stabili o in leggero aumento nelle Marche. L’Umbria guida sia la lista dei ricoveri sia quella delle terapie intensive ogni 100mila abitanti. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono daiassoluti – idei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero degli abitanti delle diverse Regioni (qui idella scorsa settimana). IRegione per Regione: ricoveri, ...

mannocchia : Adriano Sofri, il Bianco e non lasciarsi separare da sé. Sul @ilfoglio_it di oggi. Leggere Francesca Mannocchi p… - gennaromigliore : A fallire non è stata la politica, ma una certa politica fatta di tanti personalismi e pochi contenuti. Il governo… - Marcozanni86 : Da persone che non sono in grado di leggere un regolamento europeo non ci possiamo aspettare che si sincerino di ve… - igorlorenzo0 : @berlusconi Quella grossa lente d'ingrandimento serve per leggere le parti in piccolo. dove c'è scritto cosa ci… - alevalsecchi : RT @GiCivi: Esce nelle librerie il romanzo di @FraSeraTreMadri. È una sorpresa. Questa è 'letteratura' non ci sono i passaggi comodi, ci so… -