Colapesce: chi è il cantante che duetta con Dimartino al Festival di Sanremo 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, è tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2021, al fianco del cantante Dimartino. L’artista è un cantautore del panorama musicale indie, conosciuto anche per aver scritto, insieme al cantante dei Canova, il testo della canzone Mondiale per Emma Marrone. Chi è Colapesce L’artista è nato a Solarino, nel siracusano, il 6 settembre 1983. La sua carriera musicale è iniziata come leader del gruppo Albanopower, composto da 3 membri nell’estate del 2005. L’obiettivo della band era quello di distribuire doni natalizi atipici: unire il più grande numero di elementi musicali. Il risultato sono delle versioni inedite, rielaborate in chiave malinconica, di canzoni classiche del periodo natalizio. Il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lorenzo Urciullo, in arte, è tra gli artisti in gara aldi, al fianco del. L’artista è un cantautore del panorama musicale indie, conosciuto anche per aver scritto, insieme aldei Canova, il testo della canzone Mondiale per Emma Marrone. Chi èL’artista è nato a Solarino, nel siracusano, il 6 settembre 1983. La sua carriera musicale è iniziata come leader del gruppo Albanopower, composto da 3 membri nell’estate del 2005. L’obiettivo della band era quello di distribuire doni natalizi atipici: unire il più grande numero di elementi musicali. Il risultato sono delle versioni inedite, rielaborate in chiave malinconica, di canzoni classiche del periodo natalizio. Il ...

