Cognome dei figli, la Consulta dubita che basti un accordo tra genitori per garantire la parità. Sollevata la questione di legittimità (Di giovedì 11 febbraio 2021) “L’accordo dei genitori sul Cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre?“. È per rispondere a questo dubbio che la Corte costituzionale ha deciso di sollevare di fronte a se stessa la questione di legittimità sull’articolo 262, primo comma, del Codice civile che regola l’assegnazione del Cognome ai figli nati fuori dal matrimonio. Nelle motivazioni dell’ordinanza, depositata oggi, vengono spiegate con maggiore chiarezza le ragioni dei giudici. Tutto nasce dal Tribunale di Bolzano che ha chiesto di dichiarare incostituzionale la norma “là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “L’deisulda dare alo può rimediare alla disfra di loro se, in mancanza di, prevale comunque quello del padre?“. È per rispondere a questo dubbio che la Corte costituzionale ha deciso di sollevare di fronte a se stessa ladisull’articolo 262, primo comma, del Codice civile che regola l’assegnazione delainati fuori dal matrimonio. Nelle motivazioni dell’ordinanza, depositata oggi, vengono spiegate con maggiore chiarezza le ragioni dei giudici. Tutto nasce dal Tribunale di Bolzano che ha chiesto di dichiarare incostituzionale la norma “là dove non prevede, in caso ditra i, la ...

