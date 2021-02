Clubhouse, così Facebook e Twitter rincorrono il social del microfono aperto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il colosso sta sviluppando una sua app, o forse una funzionalità interna, sulla falsa riga della piattaforma del momento. Nel frattempo Twitter è già partita con Spaces Leggi su repubblica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il colosso sta sviluppando una sua app, o forse una funzionalità interna, sulla falsa riga della piattaforma del momento. Nel frattempoè già partita con Spaces

MustErminea : RT @chiaraepoi: Passo la mia giornata ad ascoltare gente che parla. Ergo, di #Clubhouse non me ne frega un emerito cazzo. E grazie agli dèi… - tradiscimi : servirebbe un gruppo clubhouse in cui si canta hamilton così non devo fare tutte le voci io - martabassof : RT @nickdibauscia: 10 giorni fa nessuno sapeva cosa fosse #Clubhouse: dopo 10 giorni, la #RAI sta presentando un film live sulla piattaform… - lucagian70 : Ma clubhouse è davvero così trendy e utile? ?? #buonGiovedi #buongiorno #Clubhouse #parliamone #dubbio - sogiogada : Seguendo diversi twitterini su clubhouse sembrando uno stalker ma non è così ho solo bisogno di room interessanti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse così Facebook sta già sviluppando il suo Clubhouse! Chat audio in arrivo ovunque. Siete sorpresi?

Probabile dunque che a Zuckerberg piaccia Clubhouse e, stando alle indiscrezioni, piaccia così tanto addirittura da ordinare ai suoi dirigenti di crearne uno in casa. Che oltretutto sarebbe già alle ...

I fashion podcast da (ri)scoprire e ascoltare nel 2021

Questo è il caso dell'ultima novità in fatto di piattaforme digitali, Clubhouse, dove l'... anche la moda ha acquistato così un nuovo pubblico di curiosi , invitando alla riflessione e all'...

È nata una nuova droga, il suo nome è Clubhouse, benvenuta! Il Fatto Quotidiano Probabile dunque che a Zuckerberg piacciae, stando alle indiscrezioni, piacciatanto addirittura da ordinare ai suoi dirigenti di crearne uno in casa. Che oltretutto sarebbe già alle ...Questo è il caso dell'ultima novità in fatto di piattaforme digitali,, dove l'... anche la moda ha acquistatoun nuovo pubblico di curiosi , invitando alla riflessione e all'...