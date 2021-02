Clan Mallardo | clamorosa assoluzione per il ras di Lago Patria Giuseppe Ciccarelli

(Di giovedì 11 febbraio 2021) GIUGLIANO. E’ giunta nel pomeriggio di ieri la sentenza da parte della 6 Sezione del Tribunale di Napoli Presidente Palumbo, nei confronti di(difeso dall’Avv. Marco Sepe), Strazzulli Gerardo (difeso dall’Avv. Emma Salese) e Guarino Francesco (difeso dall’Avv. Giovanni Nappa), per reati relativi ad armi ed estorsioni effettuate per conto delL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

InterNapoli : Racket per il Clan Mallardo, una condanna e due clamorose assoluzioni #Camorra #CiccarelliGiuseppe #ClanMallardo… -

Ultime Notizie dalla rete : Clan Mallardo

InterNapoli.it

Nell'area di Torre Annunziata, i sequestri hanno riguardato affiliati e vertici deiD'... gli "scissionisti" degli Amato - Pagano, i Vollaro, gli Ascione, i, i Mazzarella, i Caiazzo - ...Nell'area Nord della provincia, coinvolti una quindicina di affiliati ai, Mazzarella, Caiazzo - Simmino, Amato - Pagano, Crimaldi, Arlistico - Terracciano - Orefice e Panico - Perillo. ...Racket per il Clan Mallardo, una condanna e due clamorose assoluzioni Racket per il Clan Mallardo, una condanna e due clamorose assoluzioni ...LA GEOGRAFIAL'ultima retata ha riguardato nei giorni scorsi il sud pontino, insediamento storico per il clan dei Casalesi. Come 30 anni fa, in carcere i carabinieri hanno portato gli appartenenti del.