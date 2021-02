Claire Danes star di The Essex Serpent, la serie prodotta per Apple TV+ (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'attrice Claire Danes sostituirà Keira Knightley nel ruolo della protagonista di The Essex Serpent, nuova serie prodotta per Apple TV+. Claire Danes, dopo la fine di Homeland, tornerà sugli schermi televisivi con The Essex Serpent, una nuova serie prodotta per Apple TV+. L'attrice sostituirà Keira Knightley che ha abbandonato la serie a ottobre, preferendo non spostarsi per lavoro durante la pandemia, avendo due figli di cui deve occuparsi. La serie The Essex Serpent, tratta dal libro scritto da Sarah Perry, sarà scritta da Anna Symon, autrice in passato di Mrs. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'attricesostituirà Keira Knightley nel ruolo della protagonista di The, nuovaperTV+., dopo la fine di Homeland, tornerà sugli schermi televisivi con The, una nuovaperTV+. L'attrice sostituirà Keira Knightley che ha abbandonato laa ottobre, preferendo non sposi per lavoro durante la pandemia, avendo due figli di cui deve occuparsi. LaThe, tratta dal libro scritto da Sarah Perry, sarà scritta da Anna Symon, autrice in passato di Mrs. ...

