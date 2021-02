Cittadini “Aiop a disposizione del Governo per la campagna vaccinale” (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop) è, ancora una volta, a disposizione del Governo, in quanto componente di diritto privato del Ssn, con le sue strutture associate per la campagna vaccinale. A dirlo è il presidente nazionale, Barbara Cittadini. mra/abr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Associazione Italiana Ospedalità Privata () è, ancora una volta, adel, in quanto componente di diritto privato del Ssn, con le sue strutture associate per la. A dirlo è il presidente nazionale, Barbara. mra/abr/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Cittadini “Aiop a disposizione del Governo per la campagna vaccinale” - BollettinoIl : VACCINI: «Siamo a disposizione del Governo per la campagna vaccinale», dice #BarbaraCittadini Presidente di #Aiop L… - princigallomich : Cittadini “Aiop a disposizione del Governo per campagna vaccinale” - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Cittadini: Aiop a disposizione del Governo per campagna vaccinale - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Cittadini: Aiop a disposizione del Governo per campagna vaccinale -