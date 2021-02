Citroën - Nuovo look per la C3 Aircross (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo quattro anni di carriera e 330 mila esemplari venduti, la Citroën C3 Aircross cambia look con un restyling che introduce nuovi contenuti tecnologici e un aggiornamento della gamma motori. Niente ibrido, per il momento, ma unità benzina e diesel pensate per fornire buone prestazioni e un'elevata efficienza. La piccola crossover francese sarà disponibile con il tre cilindri 1.2 PureTech nelle versioni da 110 e 130 CV oppure con il quattro cilindri 1.5 BlueHDi da 110 o 120 CV. Come per il modello attuale, le due versioni meno potenti si abbinano a un cambio manuale a sei rapporti, mentre le 120 e 130 CV propongono di serie l'automatico Eat6. Il debutto nelle concessionarie è previsto per il prossimo mese di giugno, con un listino prezzi ancora da definire. Nuovo sguardo. Trattandosi di un facelift di metà carriera le ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo quattro anni di carriera e 330 mila esemplari venduti, laC3cambiacon un restyling che introduce nuovi contenuti tecnologici e un aggiornamento della gamma motori. Niente ibrido, per il momento, ma unità benzina e diesel pensate per fornire buone prestazioni e un'elevata efficienza. La piccola crossover francese sarà disponibile con il tre cilindri 1.2 PureTech nelle versioni da 110 e 130 CV oppure con il quattro cilindri 1.5 BlueHDi da 110 o 120 CV. Come per il modello attuale, le due versioni meno potenti si abbinano a un cambio manuale a sei rapporti, mentre le 120 e 130 CV propongono di serie l'automatico Eat6. Il debutto nelle concessionarie è previsto per il prossimo mese di giugno, con un listino prezzi ancora da definire.sguardo. Trattandosi di un facelift di metà carriera le ...

Nuovo look anche per i fari Full - Led che ora sono stati assottigliati e assomigliano maggiormente a quelli della C3 e della nuova Citroen C4. Piccoli accorgimenti anche per i fari posteriori, ...

Citroën C1 ha avuto il deprezzamento in euro più basso nella sua categoria

La Citroën C1 è un eccellente esempio del valore stabile dei nostri modelli e dimostra che rendiamo ...Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche! Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo ...

Nuovo look anche per i fari Full - Led che ora sono stati assottigliati e assomigliano maggiormente a quelli della C3 e della nuova Citroen C4. Piccoli accorgimenti anche per i fari posteriori, ...