Cina gioca in attacco: suoi vaccini anti Covid alla conquista del mondo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo avere inviato enormi carichi di equipaggiamenti sanitari a numerosi Paesi del mondo nei primi mesi della pandemia di coronavirus, la Cina sta adesso utilizzando i suoi vaccini per allargare il proprio giro d'affari e stringere accordi con potenziali alleati: una vera e propria 'offensiva diplomatica', al momento sottovalutata da Stati Uniti e Unione europea. Così, mentre gli Stati più ricchi stanno facendo a gara per accaparrarsi le dosi dei produttori occidentali, i Paesi a reddito medio-basso - dal Brasile alla Nigeria, dall'Algeria all'Egitto, dal Messico all'Ungheria (gli ultimi ad aderire) - stanno guardando verso Pechino (e Mosca) per ottenere le dosi necessarie alla loro campagna di vacCinazione. La Cina, d'altra parte, è ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo avere inviato enormi carichi di equipaggiamenti sanitari a numerosi Paesi delnei primi mesi della pandemia di coronavirus, lasta adesso utilizzando iperrgare il proprio giro d'affari e stringere accordi con potenziali alleati: una vera e propria 'offensiva diplomatica', al momento sottovalutata da Stati Uniti e Unione europea. Così, mentre gli Stati più ricchi stanno facendo a gara per accaparrarsi le dosi dei produttori occidentali, i Paesi a reddito medio-basso - dal BrasileNigeria, dall'Algeria all'Egitto, dal Messico all'Ungheria (gli ultimi ad aderire) - stanno guardando verso Pechino (e Mosca) per ottenere le dosi necessarieloro campagna di vaczione. La, d'altra parte, è ...

Uncanny_South : @funkyoulow Bella sta cosa della Cina che gioca a nascondino. - AndreaInterNews : @nebulosa_mente Il calciatore più bello del mondo e al suo fianco il fake che gioca in Cina. - FulvioDelmiglio : La Cina cerca di uscire dal calcio: hanno capito che non basta far vedere ai cinesi come si gioca per farli diventa… - VengoDiMongo : RT @filipposantelli: Nel numero di dicembre di @limesonline dedicato al clima parlavo dell’emergere di una fazione “verde” all’interno dell… - migliogiaco : RT @filipposantelli: Nel numero di dicembre di @limesonline dedicato al clima parlavo dell’emergere di una fazione “verde” all’interno dell… -