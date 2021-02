Cina | Bbc | ‘delusi da decisioni autorità cinesi | noi esempio imparzialità’**

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Londra, 11 feb. (Adnkronos) – “Siamo delusi dal fatto che leabbiano deciso di intraprendere questa azione”. Così, con una dichiarazione pubblicata su Twitter, la Bbc replica alla decisione di Pechino di oscurare il canale World News dell’emittente britannica non permettendogli più trasmette in Cina. “La Bbc è l’emittente internazionale di informazione più affidabile al mondo e riporta in modo equilibrato notizie da tutto il mondo, in modo imparziale, senza timori o favoritismi”, continua la dichiarazione della Bbc. L’regolatrice delle trasmissioni radiotelevisive cinese ha giustificato la sua decisione accusando la Bbc di avere trasmesso dei servizi sulla Cina che violano i principi di verità e imparzialità del giornalismo. L'articolo CalcioWeb.

fattoquotidiano : La Cina blocca la BBC: emittente bandita per “grave violazione dei contenuti” dopo un servizio su Hong Kong - Adnkronos : Cina oscura la Bbc: 'Ha violato le regole del giornalismo' - RFlorean : RT @Adnkronos: Cina oscura la Bbc: 'Ha violato le regole del giornalismo' - luragiuseppe : RT @antonio_bordin: La #Cina oscura la #BBC. Ma noi continuiamo a lasciarle fare ciò che vuole impunemente, e magari nel frattempo imponia… - JolandaBivona : RT @antoguerrera: Dopo la ritorsione di Pechino contro la BBC, perché Regno Unito e Cina si stanno avviando verso una sorta di 'guerra fred… -

Ultime Notizie dalla rete : **Cina Bbc

... "Esonero Gattuso? Saltato per il no di Sarri a De Laurentiis" Bonucci: "Litigio tra Agnelli e Conte? Brutto episodio, c'è poco da aggiungere" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBoscura la, ...Lanon potrà dunque più trasmettere in. L'accusa mossa all'emittente è di aver "gravemente violato i regolamenti sulla gestione della radio e della televisione e sulla gestione dei canali ...PECHINO. – La Cina oscura la Bbc con effetto immediato. La National Radio and Television Administration, l’autorità di vigilanza sul settore, ha accusato il canale britannico di aver gravemente violat ...La Cina oscura l'emittente televisiva Bbc World News. Secondo le autorità la licenza è stata revocata per "grave violazione dei contenuti" ...