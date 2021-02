Cile | scelto il nuovo ct | è Martin Lasarte

(Di giovedì 11 febbraio 2021)sarà ilcommissario tecnico del. La federazione del paese sudamericano ha deciso di affidare la panchina della Roja al cinquantanovenne di Montevideo, uruguaiano che ha però già allenato in giro per il mondo (anche la Real Sociedad) e viene da un’esperienza all’Universidad de. Vinta la concorrenza di Hernan Crespo e di Matias Almeyda, che si era tirato fuori. In caso di qualificazione ai Mondiali 2022 il contratto del tecnico verrà prolungato automaticamente. SportFace.

Martin Lasarte sarà il nuovo commissario tecnico del Cile. La federazione del paese sudamericano ha deciso di affidare la panchina della Roja al cinquantanovenne di Montevideo, uruguaiano che ha però ...