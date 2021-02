Chiuso alle 18 il voto su Rousseau. Di Battista: il curriculum di Berlusconi ci impone il no (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ha preso il via alle ore 10 sulla piattaforma Rousseau la votazione degli iscritti sul governo Draghi. Il voto sarà possibile fino alle 18. I risultati, saranno pubblicati dopo le ore 19». Agli attivisti si chiede: «Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?». Ma 13 parlamentari 5S parlano di quesito «manipolatorio». Lo stallo nel Movimento si è sbloccato con l'arrivo del superministero per la transizione ecologica, per il quale si è speso il Garante Beppe Grillo. Il premier incaricato ieri ha incassato anche l'ok delle parti sociali. Quanto al team di governo, i politici ci saranno, ma li sceglierà ... Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ha preso il viaore 10 sulla piattaformala votazione degli iscritti sul governo Draghi. Ilsarà possibile fino18. I risultati, saranno pubblicati dopo le ore 19». Agli attivisti si chiede: «Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?». Ma 13 parlamentari 5S parlano di quesito «manipolatorio». Lo stallo nel Movimento si è sbloccato con l'arrivo del superministero per la transizione ecologica, per il quale si è speso il Garante Beppe Grillo. Il premier incaricato ieri ha incassato anche l'ok delle parti sociali. Quanto al team di governo, i politici ci saranno, ma li sceglierà ...

