Chicago si è autoproclamata capitale mondiale della pizza. Ma Napoli non ci sta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ci sono cose su cui davvero non si può scherzare. Per Napoli, per esempio, la pizza è una di queste, e la città di Chicago avrebbe dovuto saperlo prima di sfidare l'orgoglio partenopeo. Ma andiamo con ordine. Il 9 febbraio, negli Stati Uniti, ricorre una celebrazione che in qualche modo ha sempre reso molto orgogliosi tutti i sostenitori della cucina italiana all'estero: il National pizza Day, ovvero un intero giorno del calendario a stelle e strisce interamente dedicato alla nostra meraviglia a base di pomodoro e mozzarella, ormai ampiamente diffusa anche oltreoceano, talvolta con risultati davvero eccellenti. E fin qui tutto bene Chicago deep dish pizza La pizza deep dish di Chicago Bob Stefko/Getty ImagesPeccato che la città di ...

