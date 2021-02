Chiara Ferragni ha copiato una storica azienda di moda e dovrà pagare un risarcimento | ecco cosa è successo

(Di giovedì 11 febbraio 2021), famosa influencer italiana nonché imprenditrice nel mondo dellae non solo, è stata accusata di avergli iconici Moon Boot, i celebri doposci nati ben cinquantadue anni fa. Come disposto dal Tribunale di Milano, laritirare dal mercato i suoi modelli ritenuti lesivi del diritto d’autore detenuto dall’produttrice dei doposci. L’influncer, inoltre, è tenuta a risarcire il danno a favore del gruppo Tecnica di Giavera del Montello (Treviso), ossia l’che ha fatto nascere i Moon Boot. Il prodotto lanciato dal brand dellasi chiama snow boots e la somiglianza con le calzature del gruppo Tecnica ha determinato questa battaglia legale che ha, in realtà, origini ben più ...

Saryndipity86 : Strano, non copia mai. ?? Diritto d'autore, Tribunale di Milano: 'Chiara Ferragni ha copiato i Moon Boot e ora dovrà… - IlMontanari : Vedi vedi queste influencer... #ferragni - uramaaki : @cuddlepoetry STICKER CHIARA FERRAGNI PIANGE DALLA GIOIA - Carmela_oltre : RT @mariobianchi18: Che figura. - Gio53272615 : RT @Primaonline: Diritto d'autore. Tribunale di Milano: Chiara Ferragni ha copiato i Moon Boot e deve risarcire -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

La Repubblica

Comeanche Belen Rodriguez ha annunciato che diventerà mamma per la seconda volta nel 2021, e la famosa influencer ha deciso di farle gli auguri (come molti altri) attraverso i social. ...Non c'è nessun grado di separazione tra il repertorio dell'una e dell'altro, e servirà la miglior strategia influencer della signora Fedez,, per portare il duo sul podio. Mai dire mai,...Belen incinta, i teneri auguri di Chiara Ferragni su Instagram: «Congratulazioni...». La risposta di lei spiazza tutti. Ieri, la showgirl argentina ha confermato i ...I Ferragnez hanno mostrato ai fan la nuova cameretta del piccolo Leone. La stanza è super lussuosa e la reazione del bambino ha divertito i followers.