Chiara Ferragni Brand | arriva la condanna per plagio

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutte notizie per: il Tribunale di Milano ha sancito ilper i famosi Moon Boot Èta perlaper. A stabilire il reato è stato il Tribunale di Milano, intervenuto sulla questione relativa ai Snow Boots, i famosi doposci venduti daldella. I doposci sono ispirati alle calzature indossate dagli astronauti e in particolare a quelle indossate da Neil Armstrong quando mosse i primi passi sulla Luna. Il disegno e la produzione di questi doposci sarebbero, dunque, stati fatti per la prima volta 52 anni fa dall’azienda Tecnica di Giavera del Mondello. A tal proposito, come si legge su Il Fatto Quotidiano, ...

è finita nei guai per un problema di violazione dei diritti d'autore e tutto per i suoi Snow boots , prodotti da tre aziende che commercializzano capi con il marchio della influencer ...L'iconico taglio alla Rachel viene copiato da molte star e, nel corso degli anni, è rimasto un hair look amato dalle celebs, copiato anche dae Selena Gomez . Gli hair look di ...Brutte notizie per Chiara Ferragni Brand: il Tribunale di Milano ha sancito il plagio per i famosi Moon Boot. È arrivata per Chiara Ferragni Brand la condanna per plagio. A stabi ..."Chiara Ferragni ha copiato i Moon Boot", risarcimento per la Tecnica secondo il Tribunale di Milano e ritiro dei pezzi in commercio ...