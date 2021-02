Chi sono e cosa fanno le sedici aziende dell’ebook su Invest in Tuscany (Di giovedì 11 febbraio 2021) sedici aziende, otto nazioni di origine: storie diverse ma tutte di successo. Ecco le sedici multinazionali, raccontate nell’e-book su “Invest in Tuscany”, che hanno deciso di scommettere sull’economia toscana: un piccolo spaccato delle 785 società, appartenenti a 573 gruppi a controllo estero, che operano nella regione. Baker Hughes (USA)Azienda di tecnologia al servizio dell’energia che fornisce soluzioni per i clienti dell’energia e dell’industria in tutto il mondo, con operazioni in oltre 120 Paesi. Eli Lilly (USA)Azienda farmaceutica globale con sede centrale a Indianapolis e uffici in 18 Paesi. I suoi prodotti, tra cui farmaci di ultima generazione per il diabete, sono venduti in circa 125 paesi. Esaote (CHN)Opera nel settore biomedicale e si occupa di progettazione, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021), otto nazioni di origine: storie diverse ma tutte di successo. Ecco lemultinazionali, raccontate nell’e-book su “in”, che hanno deciso di scommettere sull’economia toscana: un piccolo spaccato delle 785 società, appartenenti a 573 gruppi a controllo estero, che operano nella regione. Baker Hughes (USA)Azienda di tecnologia al servizio dell’energia che fornisce soluzioni per i clienti dell’energia e dell’industria in tutto il mondo, con operazioni in oltre 120 Paesi. Eli Lilly (USA)Azienda farmaceutica globale con sede centrale a Indianapolis e uffici in 18 Paesi. I suoi prodotti, tra cui farmaci di ultima generazione per il diabete,venduti in circa 125 paesi. Esaote (CHN)Opera nel settore biomedicale e si occupa di progettazione, ...

