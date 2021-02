"Chi sei? Cosa vuoi da me?" Ilenia, sgozzata da un sicario davanti all'amica della figlia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valentina Dardari Indagato per omicidio in concorso con persona ignota l’ex marito della 46enne Ilenia Fabbri è stata sgozzata da un sicario davanti a una amica della figlia. “Chi sei? Cosa vuoi?” sarebbero state le sue ultime parole prima di morire. La Procura di Ravenna ha disposto le perquisizioni da parte della polizia a carico dell’ex marito della vittima, Claudio Nanni. Ilenia uccisa su commissione? La donna era stata trovata morta lo scorso sabato all’interno della sua abitazione a Faenza, comune in provincia di Ravenna. Sotto perquisizione la casa dell’uomo e l’officina dove lavora. Secondo quanto emerso sarebbe ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valentina Dardari Indagato per omicidio in concorso con persona ignota l’ex marito46enneFabbri è statada una una. “Chi?” sarebbero state le sue ultime parole prima di morire. La Procura di Ravenna ha disposto le perquisizioni da partepolizia a carico dell’ex maritovittima, Claudio Nanni.uccisa su commissione? La donna era stata trovata morta lo scorso sabato all’internosua abitazione a Faenza, comune in provincia di Ravenna. Sotto perquisizione la casa dell’uomo e l’officina dove lavora. Secondo quanto emerso sarebbe ...

