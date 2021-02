Chi è Viky Varga | la futura moglie di Graziano Pellè

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Viky Varga diventerà la moglie del calciatore del Parma Graziano Pellè. La modella nata in Ungheria il 15 luglio 1995 – stesso giorno del futuro sposo, che però è nato in Puglia dieci anni prima – ha detto «sì» lo scorso 6 gennaio a Dubai. A documentare la romantica e faraonica proposta di nozze ci sono le foto e i video postati da Viky sui social. Lui in ginocchio davanti all’amata, al tramonto, sulla pista di atterraggio degli elicotteri di un lussuosissimo hotel, tra fiori e candele.