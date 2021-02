Chi è Marta Losito: Biografia, Età, Influencer, Fidanzato, Tik Tok e Instagram (Di giovedì 11 febbraio 2021) Marta Losito è una giovane Influencer e web star, seguita da milioni di persone sui social network. Ha pubblicato diversi libri ed è attualmente impegnata nelle riprese di un film. Chi è Marta Losito? Nome: Marta Losito Data di nascita: 6 Ottobre 2003 Età: 17 Anni Segno zodiacale: Bilancia Professione: Influencer, cantante e TikToker Luogo di nascita: Milano Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: Nessuno Visibile Profilo Instagram ufficiale: @Marta.Losito Profilo Tik Tok ufficiale: @Marta.Losito Canale Youtube: MartaLosito Seguici sul nostro profilo ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 11 febbraio 2021)è una giovanee web star, seguita da milioni di persone sui social network. Ha pubblicato diversi libri ed è attualmente impegnata nelle riprese di un film. Chi è? Nome:Data di nascita: 6 Ottobre 2003 Età: 17 Anni Segno zodiacale: Bilancia Professione:, cantante e TikToker Luogo di nascita: Milano Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: Nessuno Visibile Profiloufficiale: @Profilo Tik Tok ufficiale: @Canale Youtube:Seguici sul nostro profilo ...

_Valealizzi_ : RT @fioridizuccaa: 'Chi lo tiene d'occhio per conto di Marta?' SEH #ilparadisodellesignore - salernovirgini1 : RT @fioridizuccaa: 'Chi lo tiene d'occhio per conto di Marta?' SEH #ilparadisodellesignore - Cattegaris1 : 'E poi chi lo tiene d'occhio a lui per conto di Marta' Gabri, hai scelto proprio la persona giusta sai, lo guarderà… - FedeForti05 : RT @fioridizuccaa: 'Chi lo tiene d'occhio per conto di Marta?' SEH #ilparadisodellesignore - danielledevonne : 'Chi lo tiene d'occhio lui per conto di marta' scusate sto ridendo #ilparadisodellesignore -