Chi è Cecilia Cantarano: Biografia, Età, Instagram e Influencer Tik Tok (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cecilia Canterano è una cantante e Influencer di 20 anni originaria di Roma, nota al pubblico per le sue partecipazioni a "Stasera Tutto è possibile" e per essere la vincitrice del Kids Choice Awards 2020. Chi è Cecilia Cantarano Nome: Cecilia Cantarano Data di nascita: 27 marzo 2000 Età: 20 Anni Segno zodiacale: Ariete Professione: Influencer Luogo di nascita: Roma Altezza: Informazione non disponibile Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: Cecilia Cantarano non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: CeciliaCantarano

