Che Dio ci aiuti 6: trama stasera e anticipazioni ottava puntata 18 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) La prima serata del giovedì si apre all’insegna della fiction all’italiana con la nuova puntata di Che Dio ci aiuti 6. La fortunata serie tv, in onda oggi 11 febbraio 2021 dalle 21:25 su Rai 1, anche questa settimana ci regalerà momenti di grande emozione, divertimento, tensione, tutto grazie ad una trama intrigante, appassionante, capace di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo. Mettete da parte le preoccupazioni, fatevi trascinare dall’allegria del convento più famoso d’Italia, attorno al quale ruotano le vicende sentimentali e professionali dei protagonisti, alle prese con difficili problemi familiari, segreti inconfessabili, misteri e turbolente storie d’amore. Ma non perdiamo tempo, vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Che Dio ci aiuti 6! Come già detto in apertura di ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 febbraio 2021) La prima serata del giovedì si apre all’insegna della fiction all’italiana con la nuovadi Che Dio ci6. La fortunata serie tv, in onda oggi 112021 dalle 21:25 su Rai 1, anche questa settimana ci regalerà momenti di grande emozione, divertimento, tensione, tutto grazie ad unaintrigante, appassionante, capace di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo. Mettete da parte le preoccupazioni, fatevi trascinare dall’allegria del convento più famoso d’Italia, attorno al quale ruotano le vicende sentimentali e professionali dei protagonisti, alle prese con difficili problemi familiari, segreti inconfessabili, misteri e turbolente storie d’amore. Ma non perdiamo tempo, vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Che Dio ci6! Come già detto in apertura di ...

