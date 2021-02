Che Dio ci aiuti 6, Suor Angela scopre la verità sul suo passato: anticipazioni settima puntata (Di giovedì 11 febbraio 2021) Settimo appuntamento con la sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la serie ambientata nel convento più simpatico della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. L’appuntamento è per giovedì 11 febbraio alle 21.25 su Rai1. Nel cast Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino. Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni settima puntata Episodio 13 – Pensaci tu!: Suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più alla verità sulle sue origini. Azzurra, intanto, cerca in tutti i modi di far avvicinare Penny a Monica, che però è distratta dalla sua relazione con Emiliano. ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 11 febbraio 2021) Settimo appuntamento con la sesta stagione di Che Dio ci, la serie ambientata nel convento più simpatico della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. L’appuntamento è per giovedì 11 febbraio alle 21.25 su Rai1. Nel cast Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino. Che Dio ci6,Episodio 13 – Pensaci tu!:e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più allasulle sue origini. Azzurra, intanto, cerca in tutti i modi di far avvicinare Penny a Monica, che però è distratta dalla sua relazione con Emiliano. ...

