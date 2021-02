Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni della settima puntata (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il momento che tutti aspettavano è arrivato: Suor Angela deve fare i conti con un segreto, una ferita nascosta e ancora aperta nella sua anima, che rischia di cambiare ogni cosa. Inizia così la settima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo, incentrata sulle vicende delle suore del Convento degli Angeli, la cui vita è stata stravolta dall'arrivo di Erasmo che è tornato ad Assisi per cercare sua madre mettendo in crisi anche Suor Angela. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 11 febbraio. Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni della settima puntata Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e suo padre Primo (Luigi Diberti) cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il momento che tutti aspettavano è arrivato: Suor Angela deve fare i conti con un segreto, una ferita nascosta e ancora aperta nella sua anima, che rischia di cambiare ogni cosa. Inizia così ladi Che Dio ci6, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo, incentrata sulle vicende delle suore del Convento degli Angeli, la cui vita è stata stravolta dall'arrivo di Erasmo che è tornato ad Assisi per cercare sua madre mettendo in crisi anche Suor Angela. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 11 febbraio. Che Dio ci6, leSuor Angela (Elena Sofia Ricci) e suo padre Primo (Luigi Diberti) cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a ...

