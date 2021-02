Che Dio ci aiuti 6: la trama della prossima puntata, l’ottava (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (l’ottava) in onda giovedì 18 febbraio 2021 su Rai 1? La trama dell’ottava puntata rivela che nel primo episodio dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra spiazzerà completamente Nico nel momento in cui deciderà di lasciarlo. L’ex novizia metterà la parola “fine” alla loro storia d’amore, nonostante insieme avessero progettato le nozze e quindi stavano per realizzare il sogno di diventare marito e moglie a tutti gli effetti. Un duro colpo per Nico, il quale però non intenderà darsi per vinto e proverà a combattere con tutto se stesso per fare in modo che Ginevra cambi idea. Tra i due tornerà il sereno oppure no? E poi ancora Azzurra e Penny decideranno di aiutare Monica a prendere consapevolezza dei reali ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cosa succederà nelladi Che Dio ci6 () in onda giovedì 18 febbraio 2021 su Rai 1? Ladelrivela che nel primo episodio dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra spiazzerà completamente Nico nel momento in cui deciderà di lasciarlo. L’ex novizia metterà la parola “fine” alla loro storia d’amore, nonostante insieme avessero progettato le nozze e quindi stavano per realizzare il sogno di diventare marito e moglie a tutti gli effetti. Un duro colpo per Nico, il quale però non intenderà darsi per vinto e proverà a combattere con tutto se stesso per fare in modo che Ginevra cambi idea. Tra i due tornerà il sereno oppure no? E poi ancora Azzurra e Penny decideranno di aiutare Monica a prendere consapevolezza dei reali ...

