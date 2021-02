Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella sesta puntata, il riassunto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella sesta puntata, riassunto cosa è successo nella sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 4 febbraio 2021 su Rai 1? nella sesta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto tanti colpi di scena. Nel primo episodio dal titolo “Il mio angelo” Azzurra è andata alla ricerca della famiglia più adatta ad adottare la piccola Penny. La bimba, però, ha fin da subito avuto le idee molto chiare. Suor Angela invece ha proseguito ad essere tormentata dal dubbio riguardante Erasmo. La suora ha continuato a pensare che il ragazzo possa essere suo figlio: un pallino fisso ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Che Dio ci6:di Che Dio ci6 in onda giovedì 4 febbraio 2021 su Rai 1?della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto tanti colpi di scena. Nel primo episodio dal titolo “Il mio angelo” Azzurra è andata alla ricerca della famiglia più adatta ad adottare la piccola Penny. La bimba, però, ha fin da subito avuto le idee molto chiare. Suor Angela invece ha proseguito ad essere tormentata dal dubbio riguardante Erasmo. La suora ha continuato a pensare che il ragazzo possa essere suo figlio: un pallino fisso ...

