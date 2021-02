Che cosa è il ministero della transizione ecologica? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un passo in più rispetto al ministero dell’Ambiente che già esiste. È il ministero della transizione ecologica, chiesto da Beppe Grillo a nome dei Cinquestelle a Mario Draghi, ma che non è invenzione grillina. Esiste già in Francia e in Spagna ed è nelle linee guida europee. La «transizione ecologica» è già richiesta nelle indicazioni per la gestione del Recovery Fund: è fra le principali voci di spesa insieme all’innovazione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un passo in più rispetto al ministero dell’Ambiente che già esiste. È il ministero della transizione ecologica, chiesto da Beppe Grillo a nome dei Cinquestelle a Mario Draghi, ma che non è invenzione grillina. Esiste già in Francia e in Spagna ed è nelle linee guida europee. La «transizione ecologica» è già richiesta nelle indicazioni per la gestione del Recovery Fund: è fra le principali voci di spesa insieme all’innovazione.

