Champions League, la UEFA al lavoro per la nuova formula (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ci siamo quasi per la nuova Champions League. La UEFA sta mettendo a punto la formula che scongiurerà la creazione di una Superlega Come riferito da Corriere della Sera, la UEFA sta mettendo a punto la riforma della Champions League per scongiurare la creazione di una Superlega. Dal 2024 dovrebbe passare da 32 a 36 squadre. Il numero delle partite: si innalzerà dell'80%, passando dalle attuali 125 a 225. Un nuovo formato con un minimo garantito di dieci partite a squadra con l'obiettivo di aumentare gli introiti. Per il triennio 2021-24 la UEFA ha incassato circa 10,5 miliardi di diritti televisivi.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League PSG, infortunio per Neymar: in dubbio per il Barcellona

Brutte notizie per il PSG: Neymar ha subito un infortunio in Coppa di Francia e rischierebbe di saltare la sfida di Champions League contro il Barcellona

La Dea elimina il Napoli, il pensiero post gara

... che comunque ha dichiarato di considerare come obiettivo stagionale solamente la qualificazione in Champions League. Di Gianfranco Piccirillo Leggi anche calcio storico 0 0 Voto Vota Articolo

Champions League, come cambierà il format dal 2024 Sky Sport Bonifazi pensa in grande: «Prima la salvezza, poi la Champions»

I miei obiettivi? Giocare la Champions League in un top club e arrivare in Nazionale. Ora però penso a salvare l’Udinese». Tornando al lavoro effettuato ieri al Bruseschi, va detto che in casa ...

