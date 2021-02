Cena di San Valentino a casa: il menù di pesce sano e afrodisiaco (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quest’anno niente viaggi romantici o cene in ristoranti eleganti, ma le restrizioni imposte non riusciranno certo a fermare il desiderio di celebrare l’amore. E se è vero che la felicità passa anche dalla tavola, un menù speciale, afrodisiaco e – perché no – anche sano, può diventare una vera e propria coccola per tutti i sensi, in grado di avvolgere e confortare la coppia. Ma a patto che sia preparato con i giusti ingredienti e con corrette tecniche di cottura per valorizzare il gusto dei cibi senza appesantirci. Perché, come racconta la dott.ssa Chiara Manzi – esperta nutrizionista e ideatrice di Cucina Evolution, il metodo per portare a tavola piatti golosi con più antiossidanti e meno calorie – “Alcuni cibi sono considerati afrodisiaci, amici della passione, in quanto comportano un effetto vasodilatatore o perché sono in grado di ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quest’anno niente viaggi romantici o cene in ristoranti eleganti, ma le restrizioni imposte non riusciranno certo a fermare il desiderio di celebrare l’amore. E se è vero che la felicità passa anche dalla tavola, unspeciale,e – perché no – anche, può diventare una vera e propria coccola per tutti i sensi, in grado di avvolgere e confortare la coppia. Ma a patto che sia preparato con i giusti ingredienti e con corrette tecniche di cottura per valorizzare il gusto dei cibi senza appesantirci. Perché, come racconta la dott.ssa Chiara Manzi – esperta nutrizionista e ideatrice di Cucina Evolution, il metodo per portare a tavola piatti golosi con più antiossidanti e meno calorie – “Alcuni cibi sono considerati afrodisiaci, amici della passione, in quanto comportano un effetto vasodilatatore o perché sono in grado di ...

