Cassazione | stop al mantenimento della moglie che non cerca lavoro

Lo ha deciso la Corte di Cassazione: il coniuge che percepisce il mantenimento e che, pur potendo cercare lavoro per rendersi economicamente indipendente, continua a rimanere a carico dell'ex, non avrà più diritto a percepire l'assegno in questione. La sentenza parte dalla vicenda di un uomo torinese che, stanco di versare da anni alla moglie poco più che quarantenne l'assegno di mantenimento, si è rifiutato di continuare a versare gli importi chiedendo ai giudici che la ex moglie si cercasse un lavoro. Ebbene, i giudici hanno accolto la sua richiesta. La donna, inizialmente, si è giustificata sostenendo che ormai era "fuori dal mercato del lavoro", ma per i giudici a 46 anni e senza problema di salute alcuno, è ...

