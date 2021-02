Caso Suarez, sentito come testimone il presidente della Juventus Andrea Agnelli (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’indagine della procura di Perugia sull’esame “farsa” al giocatore Luis Suarez prosegue. Dopo gli avvisi di garanzia di dicembre gli inquirenti hanno raccolto la testimonianza del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, come persona informata sui fatti. L’audizione è avvenuta a fine gennaio a Perugia. L’inchiesta della Guardia di finanza, coordinata dalla procura guidata da Raffaele Cantone, riguarda l’esame per la conoscenza della lingua italiana sostenuto dal calciatore all’Università per Stranieri di Perugia. L’accusa ritiene che si sia trattato di un test alterato. Il giocatore – in trattativa con i bianconeri e con la necessità di ottenere la cittadinanza italiana – avrebbe dovuto avere una conoscenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’indagineprocura di Perugia sull’esame “farsa” al giocatore Luisprosegue. Dopo gli avvisi di garanzia di dicembre gli inquirenti hanno raccolto la testimonianza delpersona informata sui fatti. L’audizione è avvenuta a fine gennaio a Perugia. L’inchiestaGuardia di finanza, coordinata dalla procura guidata da Raffaele Cantone, riguarda l’esame per la conoscenzalingua italiana sostenuto dal calciatore all’Università per Stranieri di Perugia. L’accusa ritiene che si sia trattato di un test alterato. Il giocatore – in trattativa con i bianconeri e con la necessità di ottenere la cittadinanza italiana – avrebbe dovuto avere una conoscenza ...

SkySport : ULTIM'ORA Fonte Adnkronos: Andrea Agnelli sentito a Perugia Ascoltato sul caso Suarez come persona informata sui f… - ZZiliani : Diciamolo: quel “persona informata sui fatti” non suona bene sul conto di #AndreaAgnelli, sentito a Perugia nell’in… - Gazzetta_it : Caso #Suarez, #Agnelli interrogato a Perugia - fattoquotidiano : Caso Suarez, sentito come testimone il presidente della Juventus Andrea Agnelli - salvione : Caso Suarez, Andrea Agnelli ascoltato in Procura a Perugia -