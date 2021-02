Caso Premium, Mediaset-Vivendi: tribunale si riserva di decidere (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Come da attese, nessuna decisione oggi al tribunale di Milano sul Caso Mediaset –Vivendi . Al termine dell’udienza conclusiva del procedimento civile per la causa miliardaria intentata da Fininvest e Mediaset contro Vivendi per il mancato acquisto di Premium nel 2016, e la successiva scalata dei francesi al Biscione, i giudici si sono riservati di decidere. L’inizio del processo risale all’agosto 2016, quando Mediaset si è rivolto al tribunale di Milano per chiedere tre miliardi di euro di risarcimento danni a Vivendi per il mancato rispetto da parte del gruppo francese (che fa capo a Vincent Bollorè) del contratto siglato nell’aprile 2016 che prevedeva il passaggio ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Come da attese, nessuna decisione oggi aldi Milano sul. Al termine dell’udienza conclusiva del procedimento civile per la causa miliardaria intentata da Fininvest econtroper il mancato acquisto dinel 2016, e la successiva scalata dei francesi al Biscione, i giudici si sonoti di. L’inizio del processo risale all’agosto 2016, quandosi è rivolto aldi Milano per chiedere tre miliardi di euro di risarcimento danni aper il mancato rispetto da parte del gruppo francese (che fa capo a Vincent Bollorè) del contratto siglato nell’aprile 2016 che prevedeva il passaggio ...

