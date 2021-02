Caso Genovese, la Procura segnala Corona: è l’agente di Ylenia e Martina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Fabrizio Corona è stato segnalato al Tribunale di Sorveglianza per il suo coinvolgimento nel Caso Genovese: il fotografo dei vip cura gli interessi professionali delle due ragazze che sostengono di essere state vittime di abusi. Tullio M. Puglia/Getty ImagesDietro Ylenia Demeo e Martina Facchini, le presunte vittime di stupro di Alberto Genovese, c’è Fabrizio Corona. Le due ragazze, assistite legalmente dal suo storico avvocato Ivano Chiesa, sono state recentemente ospiti di Massimo Giletti a “Non è l’Arena” per parlare dei festini a cui avrebbero partecipato e per raccontare gli abusi subiti, rinunciando così all’anonimato. Lo stesso Corona negli ultimi mesi era stato protagonista negli studi di La7. L’ex re dei ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Fabrizioè statoto al Tribunale di Sorveglianza per il suo coinvolgimento nel: il fotografo dei vip cura gli interessi professionali delle due ragazze che sostengono di essere state vittime di abusi. Tullio M. Puglia/Getty ImagesDietroDemeo eFacchini, le presunte vittime di stupro di Alberto, c’è Fabrizio. Le due ragazze, assistite legalmente dal suo storico avvocato Ivano Chiesa, sono state recentemente ospiti di Massimo Giletti a “Non è l’Arena” per parlare dei festini a cui avrebbero partecipato e per raccontare gli abusi subiti, rinunciando così all’anonimato. Lo stessonegli ultimi mesi era stato protagonista negli studi di La7. L’ex re dei ...

