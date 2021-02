Caso Genovese, i Pm pensano ci sia Fabrizio Corona dietro le ragazze in tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo i pm, ci sarebbe Fabrizio Corona dietro le comparsate in tv di alcune delle ragazze dichiaratesi vittime di Alberto Genovese. Si parla, nello specifico, delle due ragazze che hanno deciso di esporre visi e identità durante le ultime puntate di Non è l’Arena. I Pm hanno deciso di allertare il Tribunale di Sorveglianza affinché venga monitorato il comportamento dell’ex Re dei paparazzi, che in questo momento è ai domiciliari. Caso Genovese: le due ragazze assistite dal legale di Corona Sono Ylenia Demeo e Martina Facchini le due ragazze che, nei giorni scorsi, hanno deciso di comparire in tv senza schermi e senza protezioni, fornendo le testimonianze dei loro legami con Alberto ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo i pm, ci sarebbele comparsate in tv di alcune delledichiaratesi vittime di Alberto. Si parla, nello specifico, delle dueche hanno deciso di esporre visi e identità durante le ultime puntate di Non è l’Arena. I Pm hanno deciso di allertare il Tribunale di Sorveglianza affinché venga monitorato il comportamento dell’ex Re dei paparazzi, che in questo momento è ai domiciliari.: le dueassistite dal legale diSono Ylenia Demeo e Martina Facchini le dueche, nei giorni scorsi, hanno deciso di comparire in tv senza schermi e senza protezioni, fornendo le testimonianze dei loro legami con Alberto ...

